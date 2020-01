Na België nu ‘babynieuws’ uit Brits koningshuis: deze man beweert de zoon te zijn van prins Charles en Camilla

Alsof het al niet onrustig genoeg was in het Britse koningshuis: een 53-jarige man uit Australië beweert de zoon te zijn van de Engelse prins Charles en zijn vrouw Camilla en stapt nu naar de rechter om zijn gelijk te halen.

Simon Charles Dorante-Day, zoals de man heet, doet deze onthulling in een interview met het Australische New Idea. Hij zou ruim 53 jaar geleden in het Engelse Portsmouth ter wereld zijn gekomen, toen Charles (71) en Camilla (72) nog twee verliefde tieners waren.

Om de zwangerschap van Camilla geheim te houden, zou de huidige Duchess of Cornwall voor negen maanden zijn ‘verdwenen’ en werd Simon de eerste achttien maanden van zijn leven achter gesloten deuren opgevoed.

Na 18 maanden zou baby Simon zijn geadopteerd door Karen en David Day. De ouders van Karen, Winifred en Ernest Bowlden, werkten allebei voor koningin Elizabeth en prins Philip in een van hun royale landgoederen. Simons adoptieoma zou hem dan ook meerdere malen hebben verteld dat Charles en Camilla zijn biologische ouders zijn. De namen van de ouders op de geboorteakte van Simon zouden verzonnen zijn.

Uiteindelijk bleven Charles en Camilla niet bij elkaar en trouwde de Prince of Wales in 1981 met Diana, met wie ze samen de zoons William en Harry kregen. In 1996 gingen de twee na een huwelijk van 15 jaar uit elkaar en in 1997 kwam Diana om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. Daarna kwam jeugdliefde Camilla weer in beeld bij Charles (die volgens ingewijden nooit helemaal uit beeld was) en stapten in 2005 in het huwelijksbootje.

Volledig scherm Simon Charles Dorante-Day, de man die beweert de zoon van prins Charles en Camilla te zijn. © Facebook

„Het is absoluut de belangrijkste stap die ik tot nu toe heb genomen. Ik moest een deadline afdwingen, we hebben antwoorden nodig”, vertelt de in Australië woonachtige Simon over de juridische stappen die hij nu heeft gezet om de waarheid boven water te krijgen. Hij is al drie jaar bezig om de zaak voor de rechter te krijgen.

Simon zou zijn zaak al in december hebben ingediend bij het Hooggerechtshof van Australië. „Toen ik de papieren aanvankelijk in Queensland indiende, werd ik uitgelachen door de medewerker van de rechtbank, maar mijn aanvraag werd doorgestuurd naar Sydney, zodat een rechter van het Hooggerechtshof de zaak kan beoordelen. Dat is nu gaande.”

Megxit

Dat prins Harry (volgens Simon dus zijn halfbroer) en zijn vrouw Meghan begin januari bekendmaakten een stap terug te doen uit de Britse koninklijke familie, is geen toeval, meent Simon. ,,Ik twijfel er niet over dat er paniek is ontstaan binnen de familie toen mijn aanklacht binnenkwam vlak voor de kerst. Vervolgens komt Harry met de mededeling dat hij uit de koninklijke familie stapt en dat er een crisisoverleg is met de koningin, Charles en William. Dat is allemaal wel héél toevallig!”

