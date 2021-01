Na corona nóg een probleem voor bioscopen: is het einde nabij?

Logisch dat een grote nieuwe film als de Disneyanimatie Soul – het is slechts een van vele voorbeelden - eind vorig jaar direct online verscheen. Een wereldwijde pandemie zorgt immers tot op de dag van vandaag voor gesloten bioscopen. Maar het is ook een bewuste strategie die losstaat van de hele coronacrisis. De studio maakt er geen geheim van dat ze de bioscoop minder belangrijk vinden. De eigen abonneedienst Disney+ (6,99 euro per maand) moet een platform worden dat even ingeburgerd is als Netflix.