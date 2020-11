Na Hiddema's ontslag kwam de echte mokerslag: hij deed ineens niet meer open voor Frits

Het was natuurlijk een grote schok voor de parlementaire watchers dat Theo Hiddema gistermiddag abrupt ontslag nam als Kamerlid voor Forum voor Democratie. Maar de échte mokerslag kwam daarna: hij was ineens ook niet meer bereikbaar.



Hun Hiddema, de politicus die verslaggevers uitnodigde op zijn vakantie in Knokke en ook in het zorghotel waar hij revalideerde na een heupoperatie, hield zich schuil. Voor hen, zijn vrienden van de pers. Het moest toch niet gekker worden.



Frits Wester himself had met gierende banden het Binnenhof verlaten om poolshoogte te nemen bij het woonhuis van Hiddema aan een Amsterdamse gracht. ,,Ik sta hier voor zijn deur’’, vertelde hij tegen Bridget en Luuk in RTL Boulevard. Hij ging er van de weeromstuit van fluisteren, zo schattig. Voor de bekendste politiek duider van ons land was dit kennelijk een spannend moment. ,,Oh ja, is dat zijn huis?’’ kirde Bridget op misthoornsterkte terug.