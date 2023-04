Na jaren opkroppen komt alle emotie eruit bij tv-kok Hugo Kennis: ‘Ik heb hulp nodig’

Met videoTv-kok Hugo Kennis (37) is tijdens de opnames van het RTL-programma Race across the world overvallen door zijn emoties op een manier die hij nooit nog eerder had meegemaakt. In gesprek met zijn reismaatje Eva Cleven (36) kon hij niet stoppen met huilen en kwam hij tot een belangrijk besef.

Voor de show van Martijn Krabbé reizen vijf duo’s van BN’ers en aanhang van Mexico-Stad naar Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld. Per vliegtuig duurt dat twintig uur, maar zij mogen níét door de lucht. Twee maanden lang leggen ze de 14.000 kilometer af over land, zonder pinpassen en telefoons en met hetzelfde budget als de prijs van twee vliegtickets.

Hugo Kennis deed mee in de hoop zichzelf opnieuw uit te vinden na het stuklopen van zijn relatie met Sander Bos. De twee waren zesenhalf jaar samen en verloofd toen ze in 2021 uit elkaar gingen. Hugo vluchtte lange tijd in zijn werk, maar tijdens de zware reis in de RTL-show werd hij met zichzelf geconfronteerd. Na vier weken sluimeren kwamen de emoties er woensdagavond in één keer uit, zagen 679.000 kijkers.

‘Kon alleen schreeuwen’

,,Ik wil blij zijn met mezelf’’, zei Kennis tegen zijn vriendin Eva Cleven, bekend als dj en presentatrice. Zij ziet dat Hugo streeft naar perfectie en vreest dat dit leidt tot een oneindige zoektocht naar iets onhaalbaars. ,,Misschien ben ik perfect als ik blij ben met mezelf’’, beredeneerde hij. ,,Dat is ook een vorm van perfectie. Je beste zelf zijn... (...) is dat ik mezelf lief ga hebben.’’

Bij die woorden viel hij Eva snikkend in de armen. ,,Ik schrok heel erg van mijn eigen emoties’’, zei hij achteraf. ,,Ik vond dat heel heftig. Dat heb ik nog nooit zo ervaren, dat er zo’n prop uitkwam, dat ik niet meer kon stoppen met huilen en eigenlijk alleen maar kon schreeuwen.’’

Hugo Kennis werd niet eerder zo overvallen door zijn emoties als in Race across the world.

Het was zwaar, maar nodig. ,,Ik ben erachter dat ik er niet onderuit kom om shit te gaan verwerken. Mijn grootste doel is bereikt, dat ik tot mezelf ben gekomen. Dat ik nu eindelijk durf toe te geven: ik heb hier hulp voor nodig.’’

Terug in Nederland wil hij dat traject ‘rustig en onder goede begeleiding’ aangaan. Hugo, die tijdens zijn huilbui even wegliep van de camera, voelde zich daarna vooral opgelucht. ,,Dit moest er even uit. Ik hikte hier de eerste weken tegenaan. Dat is er na een maand uitgekomen. Ik ben blij dat het er nu uitkomt en dat ik dit kutgevoel niet twee maanden lang had.’’

