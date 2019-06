Na jaren proces einde van drugszaak Masmeijer

Frank Masmeijer hoort donderdag van het hof van beroep in Antwerpen opnieuw wat zijn straf wordt voor zijn rol in een drugssmokkelzaak in België. De uitspraak zou eigenlijk op 23 mei zijn geweest, maar werd een maand uitgesteld omdat het hof meer tijd nodig had.



De ex-showman werd in 2017 veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 467 kilo cocaïne, ter waarde van 23 miljoen euro. De rechtbank oordeelde dat het vaststaat dat Masmeijer betrokken was bij de invoer van de cocaïne via de Antwerpse haven. Hij had er als opdrachtgever voor gezorgd dat de pallet bananen uit Zuid Amerika waar de drugs in was verstopt werd opgehaald in de haven.

De voormalige NCRV-coryfee, beroemd van programma's als de Holidayshow en Dinges, werd veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. Masmeijer gaf na lang ontkennen toe dat hij betrokken is geweest in de zaak, maar naar eigen zeggen was er voor hem slechts een beperkte rol weggelegd als bemiddelaar tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders.



Wetswijziging



Een nieuwe wetswijziging in België, over de term de term drugsinvoer, heeft mogelijk invloed op de strafzaak. In hoger beroep is acht jaar celstraf tegen Masmeijer geëist en een boete van 40.000 euro. In de smokkelzaak zijn 32 verdachten in hoger beroep gegaan.

Frank Masmeijer zit sinds november vorig jaar in de Belgische cel. Daar is hij gedurende het hoger beroep alvast aan zijn celstraf begonnen. Over de Belgische cel heeft Masmeijer heel wat te klagen. Hij zit daar volgens hemzelf in ‘mensonterende omstandigheden’.

Huwelijk