Na jaren wachten komt droom Rob Kemps uit: festival in zijn achtertuin

Ruim twee jaar nadat Rob Kemps zijn eigen festival Total Loss in Best had aangekondigd, komt zijn droom na enig uitstel vanwege corona volgend weekend dan eindelijk uit. ,,Ik kom zelf uit Best dus dat dit gewoon bij mij in de achtertuin gaat gebeuren, is natuurlijk supergaaf!”, zegt de zanger van Snollebollekes enthousiast in gesprek met het ANP.

Het idee voor een eigen festival ontstond tijdens de uitverkochte concerten van Snollebollekes in de Arnhemse GelreDome, vertelt Kemps. ,,Sinds we daar staan hadden we wel het idee dat we behoorlijk wat mensen enthousiast kunnen maken om naar ons toe te komen. Dus toen dachten we: hoe leuk zou het zijn als we al die mensen buiten op een groot festivalterrein kunnen krijgen en we nóg meer gastartiesten kunnen uitnodigen?”, zegt Kemps, die met 150 artiesten op negen podia in twee dagen zijn bezoekers inderdaad flink wat keuze biedt.

In eerste instantie was het festival bedoeld voor een dag, maar toen de beschikbare 40.00 tickets binnen no-time waren uitverkocht, werden het er al gauw twee. ,,Ik woon hier in Best, dus ik hoorde hier en daar wel van mensen dat ze het jammer vonden dat het zo snel uitverkocht was. Toen hebben we een klein onderzoekje gedaan waaruit bleek dat er inderdaad animo voor was en hebben we een tweede dag toegevoegd. Daar zijn nog kaarten voor te koop, maar niet veel dus ik heb goede hoop dat ook de zondag snel uitverkocht is.”

Niet lang zoeken

Voor de locatie, Strandpark Aquabest, hoefde de in Best geboren Kemps niet lang te zoeken. ,,Als kind hoorde ik hier al de klanken van de eerste edities van festival Extrema Outdoor en later heb ik er veel gezwommen. Dus ik dacht gelijk: het zou wel heel gaaf zijn als het daar kan”, zegt Kemps, die de vergunning voor het evenement dan ook al snel rond had. ,,Ja, de locatie was het eerste dat we geregeld hadden. Mensen moeten toch weten waar ze naartoe kunnen en het bepaalt uiteindelijk ook wat je met je festival wil uitstralen.”



Het hoofdpodium wordt op zaterdag 4 september bezet door artiesten als Gerard Joling en Frans Bauer, en op zondag 5 september door onder anderen Mart Hoogkamer en Frans Duijts. Daarnaast zijn er kleinere podia die namen als Café het Fietsenrek, Springen Nondeju en Flesjbek hebben meegekregen. Daar zijndj-sets van Mental Theo en Tony Junior en 90' dance van 2Unlimited en T-Spoon te horen. Kemps zelf is gedurende het festival meermaals op het hoofdpodium te vinden, maar zal ook zeker de kleinere podia niet vergeten, zegt hij. ,,Die kleine tentjes vind ik zelf het allerleukste. Nu sta ik zelf tegenwoordig eigenlijk altijd op het hoofdpodium, dus ik vind het nu wel leuk om onverwachts die kleine podia te betreden voor een verrassingsoptreden. Ja, dat lijkt me wel grappig om te doen”, besluit hij.

