Na jaren weer nieuwe muziek van Daft Punk

,,Ze bewonderen mij en kennen al mijn films”, zei Argento in de Italiaanse krant La Repubblica. ,,Ze hoorden van Franse vrienden dat ik een nieuwe film ging maken en ze belden me op en zeiden: we willen met je samenwerken.”



De mannen van Daft Punk sturen binnenkort de eerste liedjes voor Occhiali neri en zullen de regisseur opzoeken in Rome zodra het weer mogelijk is om te reizen. De opnames van de film moeten, afhankelijk van de coronacrisis, in september beginnen.



De laatste keer dat Daft Punk muziek uitbracht, was het album Random Access Memories in 2013. In de jaren daarna verschenen er wel nog enkele remixes. In 2016 werkten de mannen samen met The Weeknd aan de nummers Starboy en I Feel It Coming.