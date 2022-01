Na Licorice Pizza weet je niet precies wat je hebt gezien, maar wel dat je méér wilt

Beroemd dakconcert van The Beatles komt op streaming­dien­sten

Het beroemde laatste concert van The Beatles, dat de Britse band in 1969 gaf vanaf een dak in Londen, komt voor het eerst in zijn geheel als livealbum uit. The Beatles: Get Back - The Rooftop Performance verschijnt vrijdag op streamingdiensten als Spotify en Apple Music.

27 januari