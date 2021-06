Na ontroerend moment op Knoopgala wordt Maan nu ambassadeur van de Jostiband

Via de nieuwe website, www.jostiband.nl, kan iedereen, met of zonder verstandelijke beperking, makkelijk muziek maken. Ook Guus Meeuwis en zanger Marco den Hollander werkten mee aan het initiatief. ,,Ik heb nu al een aantal keer met de Jostiband mogen werken. Het is iedere keer weer een feestje”, vertelt Maan over de samenwerking. ,,Muziek maakt je blij. Dat gunnen we iedereen. Daarom ben ik vereerd dat ik ambassadrice van de Jostiband ben! Samen delen we de muziek. Het is een project naar mijn hart.”



Er staan instructiefilmpjes over de zogenoemde ‘kleurenmuziek’, waarbij je met behulp van gekleurde stickers een instrument leert bespelen. Ook is er een nieuw muziekboek en via een livestream kunnen muzieklessen en repetities worden gevolgd.