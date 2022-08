Na ophef over accent: erven Marilyn Monroe staan volledig achter casten Ana de Armas

In een reactie aan vakblad Variety laten de erven weten positief te zijn over de keuze voor De Armas. ,,Elke actrice die in die rol stapt, staat voor een grote uitdaging. Op basis van alleen de trailer lijkt het dat Ana een geweldige castingkeuze is, aangezien ze Marilyns glamour, menselijkheid en kwetsbaarheid vastlegt. We kunnen niet wachten om de film in zijn geheel te zien.”



De Armas is een rijzende ster in Hollywood. De actrice verscheen eerder al in films als Blade Runner 2049 en Knives out, maar verwierf vooral bekendheid door haar rol in de James Bond-film No time to die.