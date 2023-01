Na succes van B&B vol liefde komt RTL nu met Winter vol liefde

In de nieuwe reeks hoeven de kandidaten niet langer een bed en breakfast te bezitten. Het gaat om kandidaten die vanuit Nederland zijn verhuist naar een winters gebied. Een van de kandidaten wordt alvast voorgesteld. De 26-jarige Benjamin is op zoek naar een leuke man. Hij woont in het Zwitserse Wallis en werkt in een horecazaak. ,,Aan het einde van de zomer had ik zoveel stelletjes gezien, mijn vrienden zijn voorzien en ik wil mijn leven opbouwen in het buitenland. Ik zou het leuk vinden als iemand daarbij in zou willen stappen.”