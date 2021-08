Na twintig jaar is Amélie terug in de bios: regisseur over dé filmklassieker

MovieInsiders Podcast Filmmuziek voor onderweg: dit zijn de mooiste ‘road mo­vie’-sound­tracks aller tijden

8:00 Het gevoel van onderweg zijn, het negeren van de tijd, zonder angst het avontuur tegemoet gaan, met je kop in de wind... De ‘road movie’ is een filmgenre apart, maar hetzelfde geldt voor de ‘road movie-soundtrack’. In deze podcast hoor je de mooiste en meest beroemde voorbeelden. Van Easy Rider en Paris, Texas tot Little Miss Sunshine en Into the Wild.