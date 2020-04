Na zwaar ongeluk vorige week: Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ is opnieuw zwanger

Even werd afgelopen week gevreesd voor het leven van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie. Ze raakte betrokken bij een ongeval op de Schenkkade in Den Haag. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de controle over het stuur verloor en tegen het hekwerk van een viaduct botste. “Ik heb een zware hersenschudding, een gebroken rib en meerdere gekneusde rug- en nekwervels”, vertelde ze daar twee dagen later over.



Wat ze toen nog niet deelde, is de ontdekking die de arts deed terwijl ze in coma lag. Samantha blijkt namelijk inmiddels acht weken zwanger te zijn. Barbie, die haar bijnaam verwierf door haar deelname aan het programma ‘Oh Oh Cherso’, heeft al twee kinderen. Samen met haar ex-man Michael van der Plas - met wie ze ook enige tijd een realityshow had op tv - heeft ze een zoontje Milano en een dochtertje Angelina.