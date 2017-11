Naaktlopers Fokke en Sukke trekken maar een broek aan

'Fokke en Sukke bieden hun oprechte, welgemeende en diepgevoelde excuses aan voor het ongevraagd onze geslachtsdelen in uw gezicht zwaaien, de afgelopen 18 jaar. We gaan in therapie', valt er te lezen bij het nieuwste plaatje van de twee karakters.



Op Twitter gaat het inmiddels los: blijven Fokke en Sukke voortaan een broek dragen? 'Noooo!' schrijft Claudia de Breij geschrokken. En: 'Dit is karaktermoord!', reageert een andere fan van de cartoons.



Geen zorgen, stelt de uitgeverij. ,,Fokke en Sukke met broek aan is eenmalig. Het is gewoon een grap. Wij willen met onze cartoons absoluut geen statements maken", aldus de verklaring aan deze site.