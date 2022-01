Naar de bios, maar welke film dan? Spider-Man krijgt herkansing en Amélie keert terug

Niemand hoeft meer naar de buurlanden af te reizen of illegaal te downloaden om de nieuwste speelfilms te zien. Vanaf woensdag gaan de meeste Nederlandse bioscopen weer open, maar de vraag is of er snel voldoende personeel opgetrommeld kan worden.

Het aanbod is meteen enorm. Er zijn grote premières zoals de nieuwe Matrix-film, The Kingsman en Nightmare Alley, van Oscarwinnaar Guillermo del Toro.

Films die weken geleden slechts kort konden draaien krijgen ook een kans. Vooral naar het nieuwste Spider-Man-avontuur, No Way Home, wordt uitgekeken. Vorig jaar draaide de film maar drie dagen, terwijl er ongeveer 80.000 kaartjes in de voorverkoop waren gekocht. Het is de vraag hoeveel fans de film inmiddels elders hebben gezien, in België of via een illegale download.

Volledig scherm Spider-Man: No Way Home. © AP

Normaal gesproken is een kaskraker als deze in Nederland goed voor minstens een half miljoen bezoekers. Maar de vraag is of dat aantal gezien de vertraging van de Nederlandse vertoningen en de beperkingen in de bioscoop nu gehaald gaat worden. De grootste bioscoophit van vorig jaar was het 007-avontuur No Time To Die, dat in een desastreus jaar toch nog 1.733.285 bezoekers trok.

Net als Spider-Man heeft ook Silverstar, de paardenfilm met Britt Dekker, maar drie dagen gedraaid. Ook deze productie gaat nu in de herkansing.

Een ander bekend gezicht is Amélie. De Franse filmklassieker was vorig jaar twintig jaar oud en zou rond kerst weer in de filmtheaters te zien zijn. Vanaf vandaag draait de film in maar liefst zestig zalen.

Comeback

Ook een comeback maakt de Nederlandse bioscoophit Alles op Tafel (met Linda de Mol). Tijdens de lockdown werd besloten om de film zo snel mogelijk op de streamingsdienst Amazon Prime Video te plaatsen. Maar nu de bioscopen toch eerder dan verwacht opengaan gaat ook deze film weer op het witte doek verschijnen. Andere titels die terugkeren zijn The House of Gucci, No Time to Die en de nieuwe Ghostbusters.

Voor de bioscoopeigenaren en filmdistributeurs is het deze en de komende weken een hele puzzel om de beste programmering te maken. Door de lockdown is er een stuwmeer met nieuw filmaanbod ontstaan. Het is dringen om een goede bioscoopzaal te krijgen. De concurrentie is moordend en bepaalde producties dreigen tussen de wal en het schip te vallen. Distributeurs - de filialen van de grote Amerikaanse filmondernemingen (Warner, Universal en Disney) en de onafhankelijke bedrijven - houden elkaar scherp in de gaten met hun releases. Mikken bepaalde films niet op hetzelfde publiek? Daardoor zullen enkele films zeker weer worden uitgesteld, zoals al met de nieuwe Costa-film is gebeurd. Deze commerciële titel is nu naar maart verplaatst.

