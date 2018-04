Nabestaanden Prince klagen ziekenhuis en drogist aan

Negen dagen voor de dood van Prince moest het privé-vliegtuig waarin hij reisde een noodlanding maken omdat de zanger buiten bewustzijn was geraakt. Hij werd daarna kort behandeld in het Trinity Medical Center. Toen hij was bijgekomen, sloeg de muzikant het advies van de artsen in de wind en verliet het ziekenhuis.

De familie verwijt het ziekenhuis volgens de Minnesota Star Tribune niet genoeg research te hebben gedaan naar de pillen die Prince had geslikt. In het recherche-onderzoek naar de dood van de zanger concludeerden de autoriteiten dat hij waarschijnlijk onbewust namaakpillen heeft ingenomen van de sterke pijnstiller Vicodin. Daarin was het gevaarlijke middel fentanyl verwerkt.

Onzorgvuldig

In twee filialen van Walgreens, waarin apotheekservices zijn gevestigd, is volgens de nabestaanden onzorgvuldig gewerkt door Prince zware medicijnen te geven zonder dat daar een medische noodzaak voor was. Ook zouden de zaken de middelen hebben uitgegeven op naam van de zakenpartner van Prince, terwijl ze voor de zanger bedoeld waren.