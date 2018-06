Nacht van de Vluchteling krijgt live tv-show bij NPO

Tijdens de Nacht van de Vluchteling wordt er door middel van sponsorlopen van 10, 20 of 40 kilometer geld ingezameld voor Stichting Vluchteling en aandacht gevraagd voor vluchtelingen wereldwijd.



Joris Linssen is voor het programma afgereisd naar Oeganda, dat honderdduizenden vluchtelingen opvangt. ,,Doordat ik met eigen ogen heb gezien hoe de situatie in Oeganda is, hoop ik aan het publiek over te kunnen brengen hoe noodzakelijk deze hulp is. Waar komen deze mensen vandaan? Wat is hun verhaal? Deze reis was indrukwekkend en ik hoop dat ik door alle ervaringen die ik heb opgedaan de ernst van de situatie duidelijk kan laten zien'', zegt de presentator.