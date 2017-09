Najib Amhali: Mijn vrouw is mijn redding geweest

Najib Amhali (46) heeft in de laatste aflevering van Linda's Zomerweek een boekje opengedaan over de drugsverslaving en ernstige depressie waar hij een aantal jaar geleden mee kampte. Volgens de cabaretier was het zijn vrouw Niama die hem op de been hielp.

Amhali gaat nog geregeld naar bijeenkomsten voor verslaafden. ,,Een keer per maand of een keer per twee maanden'', bekende de komiek gisteren. Hij gaf toe dat een verslaving 'altijd blijft'. Om het 'bij te houden' praat hij daarom nog regelmatig met andere drank- en drugsverslaafden over zijn verslaving.

Lees ook Elke dag minder kijkers voor Linda's Zomerweek Lees meer

Antidepressiva slikt hij 'al heel lang niet meer'. ,,Ik heb ze allemaal gehad'', zegt hij over de pillen tegen depressie. Niet meer alleen zijn bleek de oplossing in de zwarte periode van zijn leven. mmIk moet gewoon aan het werk, ik moet gewoon optreden. Dat alleen zijn is funest.''

Psychose

In 2012 stapte Amhali in het huwelijksbootje met zijn Niama. Zij toonde zich geduldig tijdens zijn verslaving en depressie. ,,Ze zei: 'ik wacht op je'. Dat heeft een jaar geduurd. Daar ben ik haar heel dankbaar voor.'' De grappenmaker zei dat ze vooral zijn getrouwd 'voor hun moeders'. Het was een extravagante bruiloft met een koets en duiven. ,,Voor dat geld had je eigenlijk gewoon vijf jaar lang op een onbewoond eiland kunnen zitten. Met alles erop en eraan. Daar moet je niet te lang over nadenken.''