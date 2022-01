Nandi van Beurden heeft hoofdrol in Dagboek van een Herdershond

Actrice Nandi van Beurden heeft een hoofdrol in de nieuwe musical Dagboek van een Herdershond. Dat hebben Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht vandaag bekendgemaakt. De actrice, nu nog te zien in The Sound of Music , speelt de rol van bierbrouwersdochter Miete.

De voorstelling is vanaf mei te zien in het MECC in Maastricht. Eerder is al gemeld dat Angela Schijf, Joes Brauers, Suzan Seegers en Anne-Mieke Ruyten in deze productie te zien zijn.

De musical is gebaseerd op de gelijknamige tv-serie uit de jaren zeventig. In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 1914 toe tot een gelovige gemeenschap in Geleen, een klein Limburgs landbouwdorp dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke roomse leven steeds meer onder druk te staan.

De rol van Miete werd in de tv-serie gespeeld door Bruni Heinke. De actrice, alom bekend als Helen Helmink in GTST, gaat Nandi van Beurden helpen haar rol in de musical zo goed mogelijk gestalte te geven. Heinke zelf is vrijdag voor het eerst in vijf jaar weer op televisie te zien, in een aflevering van politieserie Flikken Maastricht.

