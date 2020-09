Nando heeft down, nou én, hij heeft mooi wel een hoofdrol in de nieuwe Kameleon-film

Haast, háást, wegopbreking, tien minuten later dan de bedoeling was parkeren we de auto achter de voormalige pastorie van de Heilig Hart van Jezuskerk in Boxtel. Daar staat Nando Liebregts (25) geduldig te wachten - donker haar, stoer baardje, dito snorretje, knalblauw brilmontuur, vette grijns op zijn gezicht. Sinds twee maanden woont hij in dit 120 jaar oude pand samen met vijf andere jongeren met een verstandelijke beperking.