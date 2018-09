Nanny's van sterren klappen uit de school: 'een gruwelijke baan'

Een inmiddels ontslagen kinderoppas van Mel B is bij een rechter uit de school geklapt over haar werkgever. De voormalige Spice Girl zou niet meer in staat zijn om zelf voor haar kinderen te zorgen. Een onhoudbare situatie, stelt de hulp. Het kindermeisje is zeker niet de eerste die klikt over haar beroemde werkgever. Dit zijn de meest verbijsterende bekentenissen van nanny's uit Hollywood.

Julia Roberts: nanny moet pruik dragen

Actrice Julia doet er alles aan om een toegewijde moeder te zijn voor haar kinderen. Ze denkt niet aan stoppen met werken, dus wordt er een kinderoppas ingeschakeld. Maar wanneer Julia weg is verwacht ze van haar nanny dat die een pruik draagt om zo goed mogelijk op haar te lijken. Zo zouden de kinderen volgens de actrice beter orders opvolgen.

Volledig scherm Julia Roberts © anp

Madonna: 24/7 paraat staan, shifts van 48 uur

Angela Jacobsen is de voormalige nanny van Madonna. Op een dag liet ze de Queen of Pop weten de inhoud van haar baan te willen veranderen. Angela werd direct ontslagen. Op Facebook reageerde ze verslagen. ,,Dit kan echt niet meer. Ik sta op voor mijn rechten, ongeacht de gevolgen. Ik ben het beu om altijd diegene te zijn die moet toegeven.'' Nadat ze zichzelf volledig had weggecijferd voor Madonna en haar kinderen, kon ze niet begrijpen dat ze zo werd behandeld. Ze moest 24/7 beschikbaar zijn en haar shifts duurden soms 48 uur. Bovendien werd ze heel vaak ingeschakeld als persoonlijke chef.

Volledig scherm © Youtube Angela Jacobsen

Victoria Beckham: verboden met anderen te praten

Wie wil werken voor Victoria Beckham moet gehoorzamen. De vrouw van David eist dat de nanny de kinderen dag en nacht naar hun activiteiten brengt én neemt alleen een oppas aan die goed overweg kan met naald en draad. Voor het geval er een wardrobe malfunction optreedt. Victoria beslist ook wat je doet en wanneer je dat doet, waar je gaat en staat, en met wie je wel en niet mag praten. En dat heeft haar kinderoppas Abigail Gibson zelf ondervonden.

De nanny werd 'betrapt', toen ze met de ex-schoonheidsspecialiste van Victoria aan het babbelen was. Dat was verboden, want die had eerder rondgebazuind dat de zus van Victoria en David Beckham een affaire had. Victoria ging compleet door het lint en maakte het leven van Abigail ondraaglijk. Ze dreef haar oppas tot het uiterste en schreeuwde dagelijks hoeveel pijn en problemen ze haar familie had aangedaan. De nanny nam niet veel later ontslag.

Volledig scherm Victoria Beckham © EPA

Brad Pitt en Angelina Jolie: nachtenlang opblijven om films te kijken

Brad Pitt en Angelina Jolie adopteerden een aantal kinderen toen ze nog getrouwd waren. Sowieso al een zware job voor een kinderoppas, maar het eisenpakket van de acteurs maakte het werk van een nanny bijna onmogelijk. De kinderoppas lekte dat het vooral Angelina is die geen nee kan zeggen tegen haar oogappels: de kinderen mogen naar bed wanneer zij dat willen, en de nanny moet paraat staan tot ze slapen.

Makkelijker gezegd dan gedaan, want volgens de oppas blijven de kinderen liever de hele nacht op om films te bekijken. De kinderen mogen uitslapen, maar de nanny moet voor dag en dauw weer beschikbaar zijn. Brad en Angelina eisen bovendien dat de oppas verschillende talen beheerst. De nanny moet op zijn minst een mondje kunnen spreken van de taal van de landen waar Angelina en Brad een kind uit hebben geadopteerd.

Volledig scherm Links: Krisann Morel, de voormalige nanny. Rechts: Angelina Jolie en haar zes kinderen. © Coleman-rayner/Photo News

Kim Kardashian: kids moeten stil blijven

In het huis van het gezin Kardashian-West is het van levensbelang dat de realitysterren en hun kroost niet wakker gemaakt worden. De nanny's worden er uitdrukkelijk op gewezen dat de kids niet mogen huilen, wanneer ze in bed liggen, of wanneer Kanye aan nieuwe muziek werkt. Kanye zou 2.000 dollar fooi geven per nacht als ze in die opdracht slagen.

Tijdens de opnamen van hun realityshow Keeping Up With The Kardashians'mogen de kindermeisjes op geen enkel moment in beeld komen. Kourtney Kardashian ging tijdens het filmen zelfs eens over de rooie, omdat de nanny haar bij haar voornaam had genoemd en niet als 'madame'. De Kardashians zouden hun oppas bovendien opdrachten geven die een nanny volgens de wet niet mag uitvoeren.

Volledig scherm The Kardashians met een van hun nanny's. © AKM-GSI/Instagram

Kris Jenner: gaf de oppas kwetsende uitbranders

Het is fijn als je voor Kris Jenner werkt. Zij zou bijzonder veeleisend zijn geweest, toen Kim, Kourtney en Khloé nog peuters waren. Zo onthulde haar nanny van toen, Pam Behan, dat Kris op een dag compleet door het lint ging, omdat ze broccoli was vergeten kopen. Ook wanneer Pam in de file stond,werd ze telkens de huid volgescholden.

Volledig scherm De nanny, Kris Jenner, en een oude familiefoto. © ET/Reporters/Getty Images

Halle Berry: verboden de kinderen te knuffelen

De voormalige nanny van Halle Berry, Alliance Kamdem, mocht nooit genegenheid tonen: het was ten strengste verboden de kinderen aan te raken, te knuffelen of een kus te geven. De nanny kreeg het ook zwaar te verduren: ze beweerde dat Gabriel Aubry - intussen de ex van Halle Berry - haar een harde duw gaf, terwijl ze hun dochter Nahla op de arm had. De kinderbescherming van Los Angeles ontfermde zich over de zaak en de ex van Berry ging een cursus volgen om zijn woede onder controle te krijgen. Hij bleef wel ontkennen dat hij de oppas had aangeraakt.

Volledig scherm Van links naar rechts: nanny Alliance Kamdem, Halle Berry met haar dochter, en haar ex Gabriel Aubry. © Alamy/Reporters

Mariah Carey: 100 uur per week dienst

Mariah Carey is een ware diva en dat weet ook haar ex-kinderoppas Simonette DaCosta. Toen Mariah het 'te druk' had, liet ze haar kinderen tot wel 100 uur per week achter bij de nanny. Bovendien moest ze ook 24/7 beschikbaar en paraat staan. Ze moest ieder bevel opvolgen, ook midden in de nacht. DaCosta werd ontslagen, nadat de popdiva vond dat ze te gehecht raakte aan haar kinderen. ,,Carey maakte zich zorgen over dat de kinderen in de war konden raken wie hun moeder was", klonk het. De nanny verdiende 6.300 euro per maand, maar stapte naar de rechter, omdat ze al die extra uren niet uitbetaald kreeg. Mariah Carey trof een schikking met Simonette.

Volledig scherm Mariah Carey met haar ex-man Nick Cannon en hun kinderen Monroe en Moroccan. © Photonews

Beyoncé: danspasjes van 'single ladies' verplicht

Hoe ver zou jij gaan met Beyoncé en Jay Z als baas? Volgens een ex-nanny van het koppel moest ze de choreografie van het nummer Single Ladies verplicht uit het hoofd leren, zodat ze de danspasjes kon opvoeren, wanneer hun dochter Blue Ivy daarom vroeg. De oppas moest ook verplicht het handboek 'Het dagelijkse programma - door mevrouw Carter' ondertekenen. Het handboek staat vol veeleisende en bizarre regeltjes: zo is het uit den boze Beyoncé te storen tijdens workouts, moet de nanny minstens tweetalig zijn, en moet ze bewezen kennis hebben van de omgeving waar ze wonen.

Volledig scherm Links. Beyoncé en Jay Z met hun dochter Blue Ivy. Rechts: de tweeling Rumi en Sir Carter. © Reporters/Beyonce.com

Gwen Stefani: elke avond verkleed als superheld

De oppas van hitzangeres Gwen Stefani weet als geen ander welke superhelden er allemaal bestaan. Ze moest zich dan ook dagelijks verkleden, om de kinderen Kingston, Zuma en Apollo te plezieren. ,,Batman, Superman, Spiderman.. noem het op en ik ben het geweest. Gwen had het haar kinderen ooit beloofd als een verrassing, als ze zich gedroegen en op tijd naar bed gingen. Maar nu moet ik het iedere avond doen", getuigde de nanny.

Volledig scherm Gwen Stefani en haar huidige partner Blake Shelton. Stefani kreeg samen met haar ex Gavin Rossdale drie kinderen: Kingston, Zuma Nesta en Apollo. © Instagram/Photo News

Tom Cruise: als Mary Poppins aan het werk

Nog een nanny die zich moest verkleden: de oppas van Suri Cruise, de dochter van Tom Cruise en zijn ex Katie Holmes. Nadat de kleine meid drie keer naar de musical van Mary Poppins was gaan kijken, wou ze haar eigen 'exemplaar'. Tom contacteerde een bureau en vroeg om een nanny die niet alleen de looks had van Mary Poppins, maar ook kon acteren en zingen zoals zij. Het bureau vond drie geschikte kandidaten en na verschillende proeven mocht de beste kandidate intrekken bij Tom Cruise.

Volledig scherm Het gezin Cruise met Mary Poppins. Intussen zijn Tom en Katie al jaren gescheiden. © Fran Curry/Disney Theatrical Productions

Bruce Willis en Demi Moore: verbaal en fysiek misbruik

Bruce Willis en Demi Moore raakten in de jaren '90 in een zware juridische oorlog verwikkeld met hun toenmalige nanny Kim Tannahill. De oppas diende een klacht in, omdat ze naar eigen zeggen verbaal en fysiek werd misbruikt tijdens haar job. Kim beweerde onder meer dat Demi haar had opgesloten in de badkamer, en dat de actrice haar bedreigde. Ze stelde ook dat ze werd gestalkt, dat haar privacy ernstig werd geschonden en dat er een inbreuk werd gepleegd op haar burgerrechten. De advocaten van het bekende koppel ontkenden de aantijgingen met klem.