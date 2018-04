Naomi van As en Sven Kramer verwachten eerste kindje

Naomi van As (34) en Sven Kramer (32) zijn al sinds 2007 een stel. Van As stopte in 2017 met haar hockeycarrière. Ze gaf aan een tv-carrière te ambiëren en was al met enige regelmaat te zien bij programma's van Zappsport. Kramer is nog wel actief als schaatser. Zo haalde hij nog een gouden medaille op de olympische spelen Pyeongchang.

Kramer verliet eerder zijn 'vaderland' Friesland voor de liefde. Hij trok na de Winterspelen in bij zijn grote liefde in een miljoenenboerderij in Amstelveen. Friesland verlaten noemt de in Heerenveen geboren Sven een 'radicaal besluit'. ,,Maar zo ben ik. Radicale besluiten passen wel bij mij.''



Kramer hintte tijdens de Winterspelen al even op een zwangerschap van zijn Naomi. Na afloop van zijn gouden race maakte hij een bollend gebaar voor zijn buik. Op de vraag of er een klein Kramertje op komst is, gaf hij echter lachend antwoord. ,,Nee, ze noemen me altijd dikke."