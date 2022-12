Narcosis valt af bij Oscars, wel kans voor It's Nice in Here

The Academy, de organisatie achter de filmprijzen, maakte vandaag in totaal voor tien verschillende categorieën de shortlists bekend. In de categorie beste buitenlandse film maken nog vijftien films kans, waaronder het Duitse drama All Quiet on the Western Front. Ook de Belgische film Close is nog in de race, net als het Koreaanse drama Decision to Leave. De laatste keer dat Nederland een nominatie kreeg in deze categorie was in 2004 voor De Tweeling. In 1998 won Karakter als laatste Nederlandse titel.



Ook in de categorie beste documentaire staat geen Nederlandse titel. Daarvoor waren drie Nederlandse films ingezonden: Myanmar Diaries, Three Minutes - A Lengthening en Master of Light.