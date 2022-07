Natasja Gibbs en Nadia Moussaid vormen nieuw Op1-duo

Dit is wat bruidspa­ren dit jaar gemiddeld uitgeven aan hun huwelijk

Gemiddeld geven bruidsparen dit jaar ruim 16.000 euro uit aan hun huwelijk. Dat is 2000 euro meer dan voor corona. We hebben weer zin in een feestje, maar: trouwen is ook duurder geworden. Leveranciers worden steeds vaker gedwongen de gestegen kosten door te berekenen.

