Nathan Rutjes scoort rol in nieuwe sinterklaasfilm

Ministerie OCW start onderzoek naar diversi­teit in film en tv

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat onderzoek doen naar diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film- en televisiewereld. Dat hebben het ministerie, het Nederlands Filmfestival (NFF) en de Dutch Academy for Film (DAFF) vandaag bekendgemaakt. Het is het eerste grote onderzoek naar dit onderwerp in de sector.

9:15