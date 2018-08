'Natural' Beyoncé schittert op cover van extra bijzondere Vogue

De 36-jarige Queen B heeft op Instagram vanmiddag drie kiekjes vrijgegeven waarop ze de cover van het populaire blad siert. Ook bevat het magazine voor modeliefhebbers een uitgebreide fotoreportage van Beyoncé.



Waar Beyoncé normaal gesproken voor opvallende kleuren lippenstiften of oogschaduw kiest, ziet ze er voor dit nummer erg naturel uit. Er is weinig make-up op haar gezicht te bespeuren en dat heeft hoogstwaarschijnlijk alles te maken met het feit dat de zangeres zelf de touwtjes in handen had tijdens de fotoshoot.



Als het op kledingkeuze aankomt zijn de drie foto's totaal verschillend. Zo draagt Beyoncé op een foto een klassieke, crème jurk met daarbij een hoed van kleurige bloemen. Op de andere twee foto's is er gekozen voor opvallende jurken, maar wel weer een look met weinig make-up.