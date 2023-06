Natuurdocumentaire Wolf in top 3 kijkcijfers

De documentaire Wolf was zondagavond een van de drie best bekeken programma’s op televisie. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). De natuurfilm trok 683.000 kijkers. De door BNNVara geproduceerde documentaire is ingesproken door Matthijs van Nieuwkerk, die sinds eind 2022 niet meer op de televisie te zien was.

Van Nieuwkerk sprak de film overigens al in voordat hij en BNNVara uit elkaar gingen vanwege de publicatie in de Volkskrant over wangedrag op de werkvloer van zijn programma De wereld draait door. Recent liet omroepbaas Jan Slagter van Max weten te werken aan een comeback van Van Nieuwkerk op televisie.

Eerder was Wolf ook in de bioscopen een succes. De film over de terugkeer van de wolf in Nederland trok meer dan 10.000 bezoekers, waarna de docu van regisseur Cees van Kempen met een Kristallen Film werd onderscheiden.

Het best bekeken programma op de zondagavond was, traditiegetrouw, het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 1,3 miljoen mensen de televisie voor aanzetten. Het zilver was voor Postcode Loterij Een tegen 100 op RTL 4, waar 694.000 mensen naar keken.

