Naya Rivera schreeuwde om hulp voordat ze verdronk

Het levenloze lichaam van de Glee-actrice werd in juli na een zoekactie in een meer in Californië gevonden. Naya had eerder die week een bootje met haar zoontje gehuurd en besloot tijdens het tochtje een stukje te gaan zwemmen. Hoewel dat op grote delen van het verraderlijke meer wordt afgeraden, mocht dat wel op de plek waar de twee het water in doken. Toch liep het verkeerd af: Naya keerde niet meer terug en de eigenaren van de boot troffen zoontje Josey er slapend in aan.



Na onderzoek werd duidelijk dat Naya is verdronken - waarschijnlijk wegens onderstroom - en met haar laatste kracht haar 4-jarige zoontje nog op de boot heeft weten te krijgen. ,,,Alleen had ze daarna niet genoeg energie meer om zichzelf te redden”, stelde sheriff Bill Ayub.

Verdween

Eerder was er nog niet veel bekend over wat er zich vlak voor het ongeluk heeft afgespeeld. Tot nu. Naya’s zoontje Josey heeft aan een onderzoeksteam verteld hoe de laatste minuten van de actrice eruit hebben gezien. Het jongetje zegt onder meer dat ze samen tot drie telden om van het bootje af te kunnen springen en dat Naya hem daarna opdroeg om weer terug op de boot te gaan. ‘Ze hielp hem erop te komen, vervolgens hoorde hij haar ‘help’ schreeuwen en stak ze nog een arm in de lucht. Daarna verdween ze in het water’, valt er te lezen in het onderzoeksrapport.



Bovendien stelt het onderzoeksteam dat de actrice, ondanks dat ze in goede gezondheid verkeerde, ook kampte met duizeligheid. Die klachten zouden verergerd zijn toen Naya in het water was. ‘De overledene zou last van duizeligheid hebben tot het punt van braken, maar ze leerde de symptomen onder controle te houden met medicijnen’, concluderen de onderzoekers.

Steun

De dood van Naya maakte wereldwijd veel los. Zo werd er door fans een wake georganiseerd bij het meer waar ze om het leven kwam. Vanuit allerlei staten waren mensen afgereisd naar Lake Piru. Tijdens de ceremonie wisselden fans persoonlijke verhalen uit over hun idool.



Ook reisden collega’s van Naya af naar het meer om tijdens de zoekactie te helpen. Op sociale media lieten de andere castleden van Glee ondertussen van zich horen. Zelfs Lea Michele (Rachel Berry in de serie), met wie Rivera een vete had. Ze deelde in haar stories op Instagram een zwart-witfoto van haar ex-geliefde Cory Monteith (die Finn speelde in de serie en exact zeven jaar eerder kwam te overlijden) met Rivera. Amber Riley, die Mercedes Jones was in Glee, noemde Rivera haar meest favoriete duetpartner.

Bekijk hier de laatste beelden van Naya Rivera:

