'Nederland: in couturejurk op de fiets'

Je staat vijf jaar aan het roer van Vogue, wat is volgens jou de grootste verandering?

,,We zijn minder serieus. In het begin wilden we te graag laten zien: wij weten alles, Vogue was het beste meisje van de klas. Dat resulteerde in verhalen en modereportages van meer dan twaalf pagina's, compleet met archiefbeelden en voorzien van analyses van ontwerper Fong Leng en stylist Frans Ankoné om het verleden uit te leggen. Nu focussen we op het heden. Zijn de verhalen minder zwaar en intens en soms korter: een reportage van zes pagina's is ook goed.''



Wat is het bestverkochte nummer?

,,Het eerste. En het blad waarin we de 30ste verjaardag van Doutzen Kroes vierden met allerlei fotoreportages. Recent onze jubileumeditie waarvoor topfotograaf Mario Testino een mooie serie schoot met Lara Stone en Doutzen. Van alle drie de nummers verkochten we 100.000 tot 120.000 exemplaren, onze gemiddelde oplage ligt rond de 65.000. Mijn doel is een langzame groei. Maar wel door mooie verhalen te brengen en niet door makkelijke commercie. Geen gratis slippers, handdoeken, kraaltjes of shirtjes. De kiosk is tegenwoordig een grote Albert Cuyp.''



Je lag onder vuur door je uitspraak dat er te weinig geschikte donkere modellen waren. Wat heeft die discussie met je gedaan?

,,Die heeft mij geraakt en bewust gemaakt dat ik niet divers genoeg bezig was. Ik dacht dat ik het goed deed, maar alle heftige en boze reacties op sociale media zorgden ervoor dat ik zag dat ik het onderwerp niet hoog genoeg op de agenda had staan. Ik belandde in een rollercoaster, heb gepiekerd, voelde me ongemakkelijk: zo had ik het niet bedoeld. Ik ben langs modellenbureaus gegaan op zoek naar goede donkere modellen. Nu zie ik hoe ik andere keuzes kan maken.''