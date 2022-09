Nederland zendt animatiefilm Knor in voor Oscar na historische nominaties Gouden Kalveren

filmklassiekers Avatar was kaskraker eerste klas, maar kan toch niet tippen aan status Titanic: hoe zit dat?

Avatar, vanaf vandaag tijdelijk terug in de bioscoop, was een monsterhit in 2009. Toch lijkt hij niet de klassiekerstatus te hebben van een kaskraker als Titanic. Hoe komt dat? En staan we in december opnieuw massaal in de rij voor het vervolg dat dertien jaar op zich liet wachten?

22 september