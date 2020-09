Nederlandse animatieserie Dropje in de race voor kinder-Emmy

De Nederlandse animatieserie Dropje maakt kans op een Emmy Kids Award. The Academy maakte vandaag alle gegadigden bekend. In totaal zijn twaalf programma’s uit tien verschillende landen genomineerd.

Dropje is genomineerd in de categorie Live-action. In die categorie heeft de Nederlandse productie concurrenten in Juacas uit Brazilië, Hardball uit Australië en het Zuid-Koreaanse Extraordinary You.

De kleuteranimatieserie gaat over pluchen pop Dropje, die in ‘de Alleswinkel’ woont. Doordat Dropje zo nieuwsgierig is, beleeft hij elke keer bijzondere dingen met de kinderen die langskomen. Immanuelle Grives speelt in de serie de rol van winkeljuffrouw.

De prijzen worden op 14 oktober uitgereikt in een onlineceremonie.

Anne+

Het is de tweede grote nominatie voor Nederland vandaag; De serie Anne+ is voor het tweede achtereenvolgende jaar genomineerd voor de Prix Europa, een van de belangrijkste Europese mediaprijzen. De reeks maakt kans op een beeldje in de categorie TV Fictie.

Anne+ gaat over een studente (Hanna van Vliet) die terugdenkt aan alle liefdes tijdens haar studietijd. Het is volgens producent Millstreet Films uniek dat een Nederlandse serie twee keer achter elkaar in de race is voor de prijs.

De uitreiking van de prijzen is eind oktober. De ceremonie vindt, vanwege corona, voor het eerst digitaal plaats. Eerder waren onder meer de Nederlandse serie Hendrik Groen en de telefilm Gewoon vrienden genomineerd.