Nederlandse cameraman Robby Müller (78) overleden

De Nederlander heeft in zijn loopbaan met tal van bekende regisseurs gewerkt, zoals Wim Wenders, Jim Jarmusch, Lars von Trier, William Friedkin, Frans Weisz en Michael Winterbottom. Als 'director of photography' stond hij in de aftiteling van beroemde films als Paris, Texas, en ook Down by Law, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, To Live and Die in L.A., Hoogste Tijd en 24 hour Party People.