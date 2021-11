Nederlandse familiefilm Captain Nova gaat uit ondanks lockdown

Producent Keplerfilm en distributeur Gusto laten vandaag weten ,,dat we het juist nu, in deze lastige tijden, als onze taak zien om mensen afleiding te bieden”. De film opende half oktober met veel succes het festival Cinekid.

Captain Nova speelt zich af in 2050, als de aarde door een milieuramp vrijwel onbewoonbaar is geworden. De gevechtspiloot Nova (Anniek Pheifer) krijgt de geheime opdracht terug te reizen in de tijd om de ramp te voorkomen. Maar een bijwerking van het tijdreizen is dat Nova weer jong wordt en neerstort als twaalfjarige (Kika van de Vijver). Niemand neemt haar en haar boodschap serieus.