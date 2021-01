Nederlandse film De Dirigent komt uit in Chinese bioscopen

De film, die vertelt over de eerste professionele vrouwelijke dirigent ter wereld, zal vanaf 22 januari te zien zijn in de helft van de 10.000 bioscopen die China telt. Volgens Shooting Star krijgt elk jaar maar een beperkt aantal buitenlandse films toestemming om op de Chinese markt te gaan draaien. Ook komen veel films niet door de strenge Chinese censuur.

,,Bij de screening voor bioscoopexploitanten hier in China bleek dat deze historische- en romantische vertelling uit Nederland kon rekenen op applaus na de voorstelling en moesten wij onze distributiestrategie uitbreiden”, aldus distributeur Li Xuejian. Het is de tweede maal in korte tijd dat producent Shooting Star een Nederlands gesproken film in China uitbrengt. In 2019 lukte dit ook met de komische horrorfilm Prooi van regisseur Dick Maas.