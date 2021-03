Nederlandse kansen bij wegens coronavirus aangepaste Grammy Awards

Anderhalve maand later dan gepland worden zondag voor de 63e keer de Grammy Awards, de meest prestigieuze muziekprijzen ter wereld, uitgereikt. Vanwege de coronacrisis zal de show er dit jaar anders uitzien dan in andere jaren. Ook dit jaar zijn er enkele Nederlandse kanshebbers.

De Grammy’s worden op vier verschillende plaatsen uitgereikt in het Los Angeles Convention Center. Alleen de optredende artiesten en genomineerden zijn welkom. Zij zijn elkaars publiek, zijn van tevoren getest en moeten op ruime afstand van elkaar blijven. De show wordt gepresenteerd door Trevor Noah, komiek en presentator van The Daily Show op Comedy Central.

In totaal worden er in 84 categorieën prijzen uitgedeeld. De grootste kanshebber op het bekende gouden beeldje van een ouderwetse grammofoon is dit jaar Beyoncé. De zangeres sleepte liefst negen nominaties in de wacht ondanks dat ze afgelopen jaar geen album uitbracht. Ze maakt onder meer kans met haar single Black Parade en het nummer Savage van Megan Thee Stallion. Beide liedjes maken kans in de belangrijke categorie Record of the Year.

Taylor Swift en Dua Lipa kunnen eveneens meerdere keren in de prijzen vallen. Zij zijn ieder genomineerd in zes categorieën. Zo strijden de zangeressen tegen elkaar om Album of the Year, waar ook Jhené Aiko, Black Pumas, Coldplay, Jacob Collier, HAIM en Post Malone kans op maken. Dua en Taylor zijn ook, net als Beyoncé, genomineerd voor Song of the Year.

Nederlandse nominaties

Het Metropole Orkest is genomineerd in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals voor het stuk Asas Fechadas, dat werd opgenomen met de Portugees-Nederlandse zangeres Maria Mendes. Zij arrangeerde het nummer samen met de Amerikaanse pianist John Beasley. De tweede Nederlandse nominatie is voor Vincent van den Ende. Hij maakt kans in de categorie Best R&B Song voor het produceren van het nummer Do It van het duo Chloe X Halle.

De organisatie van The Grammy’s kwam na de bekendmaking van de nominaties in opspraak omdat The Weeknd, een van de succesvolste artiesten van afgelopen jaar mede dankzij zijn hitsingle Blinding Lights, niet op de lijst stond. De zanger noemde de organisatie vervolgens corrupt en kondigde afgelopen week aan de show voortaan helemaal te boycotten. Hij staat niet langer toe dat zijn label zijn muziek instuurt voor de Grammy’s. Ook enkele andere artiesten zoals Drake en Kanye West waren kritisch over de werkwijze van de organisatie.