Nederlandse kleuterserie Kabam! wint International Emmy Award

Elisabeth uit Enschede vliegt naar New York voor een Emmy Award: 'Wow, een van de grootste prijzen ter wereld!'

ENSCHEDE - Het is de Oscar voor tv, de Emmy Award. De kleuterserie KABAM! van de Enschedese Elisabeth Hesemans is in de race voor zo’n award. KABAM! is haar debuut op televisie. Vrijdag vliegt ze naar New York voor de grote gala-uitreiking. Een aantal vragen aan haar voor ze vertrekt. „De zenuwen beginnen denk ik als ik in de zaal zit.”

17 november