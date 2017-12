Nederlandse militair dupe van verkoopfraude Pearl Jam-tickets

Het gaat om een gehackt account van de Nederlandse militair Jisry Hoff uit Assen die maanden geleden voor de eerste keer en ook nu weer slachtoffer werd van identiteitsfraude. Via Ticketswap, dat zeer strenge regels zegt te hanteren om fraude te voorkomen, zouden enkele felbegeerde Pearl Jam-tickets gisteren en vandaag in de verkoop gaan. Gegadigden deden via Ticketswap een oproep en kregen vervolgens op Facebook een antwoord van de oplichter.



De kaartverkoop via de reguliere kanalen begon gisteren om 12 uur 's middags en al na zeven minuten bleek het concert in de Ziggo Dome uitverkocht. Dus besloten fans het te proberen via Ticketswap waar ene Michel van de Weerd ze zei aan te bieden. Hoeveel en of mensen daadwerkelijk met de fraudeur in zee zijn gegaan, is onbekend. Evenmin of ze kunnen fluiten naar hun geld. Ticketswap, dat zaterdag niet voor commentaar bereikbaar was, belooft in de reglementen de aanbieders van concertkaartjes nog de volgende dag uit te betalen. Of de organisatie al maatregelen tegen de fraudeur heeft genomen is onbekend. Zeer waarschijnlijk gebruikte de oplichter alleen de naam van Ticketswap om potentiële klanten te lokken.