Nederlandse producer schrijft geschiedenis in VS

In 2017 stond ook Despacito van Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber zestien weken lang op nummer 1, net als Maria Carey & Boyz II Men in 1995/96 met hun nummer One Sweet Day .

In april, toen het nummer net een hit was in de VS, zei Kiowa Roukema (zijn echte naam), een student Multimedia design, tegen deze site ontzettend trots te zijn. Hij wist in eerste instantie niet dat Lil Nas X zijn beats had gebruikt. ,,Maar toen ik het hoorde, ging ik uit mijn dak. En nu helemaal, omdat het nummer Old Town Road eerst in de Verenigde Staten en nu wereldwijd extreem goed scoort. Ik heb met mijn grote hobby in één klap een mijlpaal bereikt.”