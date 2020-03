Nederlandse rapper Frenna annuleert show Suriname om 'moordaanslag'

Prins William en Kate genieten van pint Guinness

7:58 Prins William en zijn echtgenote Kate hebben gisteravond hun eerste dag in Ierland feestelijk afgesloten. Het koppel bezocht een Guinness-brouwerij in Dublin en kreeg uiteraard zelf ook een pint in de hand. Volgens Britse media genoot vooral William van het donkere Ierse bier.