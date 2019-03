Nederlandse Rutger Bregman vanavond te gast bij The Daily Show met Trevor Noah

Het gebeurt niet vaak dat er Nederlanders in het programma te gast zijn. Bregman trok internationaal de aandacht tijdens het World Economic Forum in Davos, een meerdaagse conferentie voor de rijkste mensen ter wereld.



De historicus was uitgenodigd vanwege zijn boek Gratis geld voor iedereen, waarin hij pleit voor een universeel basisinkomen. Tijdens het forum beklemtoonde Bregman meerdere malen dat de rijken der aarde eindelijk eens fatsoenlijk belasting zouden moeten betalen; op die manier zou het met de armoede in de wereld snel gedaan zijn. Zijn opvallend kritische geluid werd gemengd ontvangen.



Later kreeg hij het tijdens een interview aan de stok met Fox News-presentator Tucker Carlson, die hij hypocriet had genoemd.