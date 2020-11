Nederlandse ster duikt op in Duitse versie The Masked Singer: herken jij de alpaca?

Ruim 3,2 miljoen Duitse tv-kijkers zagen gisteravond hoe een grote Nederlandse ster werd ontmaskerd in de lokale versie van The Masked Singer . De mysterieuze alpaca kreeg de minste stemmen van het publiek en moest haar vermomming afzetten. De kleine voeten van de Nederlandse bleken een doorslaggevende hint. Kun jij raden wie het is?

In The Masked Singer, wereldwijd een grote hit, treden vermomde beroemdheden op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. Een bekend panel moet vervolgens raden wie schuilgaan achter de kostuums.



De kleurrijke alpaca was de afgelopen weken een blikvanger in Duitsland, waar momenteel het derde seizoen te zien is. Het masker van het dier weegt maar liefst vijf kilo en kostte 300 uur om te maken. Ze schitterde letterlijk en figuurlijk met honderden Swarovski-diamantjes in een van haar outfits.

Volledig scherm De alpaca. © ProSieben

In eerdere afleveringen was al duidelijk geworden dat de alpaca een influencer is met een voorliefde voor mode, voor wie ‘de hele wereld een catwalk is’. Daarnaast heeft ze kleine voetjes (maat 36), een hekel aan sla en meloen en houdt ze juist van hamburgers en ananas. Ze begint elke dag met koffie, toast en een blik op haar telefoon. Verder spreekt ze vaak Engels en is er voor haar één groot nadeel aan het gemaskerde avontuur: het is slecht voor haar kapsel.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe zingt ze? Hieronder zie je haar optreden van twee weken geleden, met Say so van Doja Cat:

Voetbalvrouw

Toen gisteravond duidelijk was geworden dat de alpaca de show moest verlaten, mocht het panel voor de laatste keer raden wie er toch achter het masker zat. Dat vond het drietal behoorlijk lastig. Was het de bekende actrice Karoline Herfurth (36), of toch tv-persoonlijkheid Nazan Eckes (44)? De kijkers thuis, die middels een app mee konden raden, zetten hun geld in op youtuber Dagi Bee (26). Ze sloten ook niet uit dat het zou gaan om presentatrice Cathy Hummels (32), de vrouw van voetballer Mats Hummels.

Panellid Bülent Ceylan, een bekende comedian, was als enige vrij zeker van zijn zaak. Hij had zulke kleine voeten eerder gezien. En dat accent, dat moest wel van die ene bekende Nederlandse zijn. Hij had gelijk (kijk vanaf 4:00 minuten):

De andere panelleden geloofden hun ogen niet toen inderdaad een glimlachende Sylvie Meis onder het masker vandaan kwam. Sonja Zietlow had niet gedacht dat iemand die er altijd zo perfect uitziet aan dit programma zou meedoen. ,,Het was zo leuk, zo mooi’’, reageerde Sylvie na de onthulling. ,,Ik wilde altijd al iemand anders zijn en waar kun je dat beter doen dan bij The Masked Singer?’’

Volledig scherm De alpaca was... Sylvie Meis! © ProSieben/Willi Weber

Zelfs haar zoon Damián wist niet dat zijn moeder meedeed. Haar 1,3 miljoen volgers op Instagram misleidde ze gisteravond nog door te schrijven dat ze ‘klaar was voor een etentje thuis’, terwijl ze in werkelijkheid in de studio stond voor de liveshow.



Sylvie vond haar deelname best lastig. ,,Ik moest die enthousiaste alpaca spelen, ik was al moe na de eerste minuut’’, lachte ze. Om te bewijzen dat de kijkers inderdaad haar stem hadden gehoord, zong Meis zonder masker nog één keer Like a virgin van Madonna.

