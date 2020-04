Nederlandse versie Bachelorette met Gaby Blaaser begint op deze datum

In de show kiest ze uit deze groep haar droomman , zo is de bedoeling. De afgelopen maanden konden vrijgezellen zich opgeven. Via de zogenoemde ‘rozenceremonie’ in de show valt iedere week een kandidaat af tot haar ideale partner overblijft. ,,Het aftellen kan nu eindelijk beginnen”, reageert oud-actrice Gaby, tegenwoordig vooral bekend van haar kiekjes op Instagram (311.000 volgers). ,,Deze bijzondere vorm van 'daten' heb ik als heel speciaal ervaren. Het was meer dan ik vooraf had durven dromen; de romantische locatie, het enthousiasme van de mannen en de geweldige dates... het was een écht sprookje dat me voor altijd zal bijblijven.”

The Bachelorette is sinds 2003 in elf landen te zien. Naast Amerika zijn er ook versies in Australië, Canada, Finland, Duitsland, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Zweden en Zwitserland. De Nederlandse versie wordt gepresenteerd door Rick Brandsteder. Hij begeleidt Gaby tijdens de rozenceremonie.



In het verleden zijn er wel verschillende seizoenen gemaakt van The Bachelor in Nederland, de variant met een mannelijke vrijgezel in de hoofdrol. Het laatste seizoen werd in 2017 uitgezonden op Net5.