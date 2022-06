Nederlandse versie The Prom eind september in première in Luxor

Alsnog naar de Stones? Dit is je kans, want er zijn nog tientallen kaarten

Nu Mick Jagger weer als vanouds over het podium huppelt, kunnen we ons opnieuw verheugen op het komende concert van de Rolling Stones in Amsterdam. Volgende week donderdag is het zo ver. Wil je er nog heen? Goede kans dat dat lukt.

7:00