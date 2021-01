Negen weken cabaret op SBS6 met Ronald Goedemondt en Brigitte Kaandorp

Update Gemengde reacties op ‘Najib Amhalia’ in TV Kantine, ‘Tim Hofman’ houdt gemoederen bezig

7:52 In de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen van de TV Kantine kregen ruim 1,2 miljoen mensen eindelijk antwoord op de vraag die de gemoederen al even bezighield, namelijk wie er toch schuilgaat achter de persiflage van kroonprinses Amalia. Het bleek cabaretier Najib Amhali te zijn. Het échte mysterie van de avond ging echter over iemand anders: wie speelde toch de rol van Tim Hofman?