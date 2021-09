Nerveuze Annet bezorgt Linda ‘hartslag van 200’ met gok en ziet een ton verdampen

Annet (52) uit Musselkanaal heeft Linda de Mol vanavond een ‘hartslag van 200’ bezorgd met haar gokgedrag in het SBS 6-programma Miljoenenjacht . Hoewel de vrouw zelf ook extreem nerveus was, sloeg ze bij het eindspel meerdere riante biedingen af, omdat haar geluk niet op leek te kunnen op nota bene haar trouwdag. Uiteindelijk ging ze nét te lang door. ,,Jouw moed had eigenlijk beloond moeten worden met een miljoen.’’

Een ‘overtreffende trap van zenuwachtig’, zei Annet toen Linda de Mol vroeg hoe ze zich voelde. Toch had de officemanager uit het Groningse dorp er alles aan gedaan om naast de tv-coryfee te belanden. Ze wist een benaderingsvraag aan het begin van de show exact goed te beantwoorden, maar peinsde er niet over een koffer te kiezen. ,,Ik kom bij jou’’, zei ze, voordat Linda de vraag überhaupt had gesteld.

Na een glansrijke quizronde belandde ze tegenover Chantal bij het bloedstollende knoponderdeel. Ze had Linda verzocht vooral geen moeilijke vragen te stellen, omdat ze niet uitsloot zelfs de naam van haar man Luuk te vergeten.

In de ronde kunnen deelnemers een geldbedrag winnen zonder het eindspel met de koffertjes te hoeven spelen. Dan moeten ze op de knop drukken terwijl het bedrag op de schermen nog oploopt. Annet en Chantal hadden allebei 35.000 euro in hun hoofd, maar de meter stopte al bij 29.000. En zo was het alles of niets: de beruchte rekensom bepaalde hun lot.

Gelukkig had Annet in de auto ‘rekenles’ gekregen van haar zoon Mike (24) en gaf ze binnen no-time het juiste antwoord. Ze zei al blij te zijn met een klein bedragje, maar een grote prijs was geen overbodige luxe. De studieschuld van Mike moet nog worden afbetaald en haar dochter zoekt een nieuw huis. Over precies een jaar is ze bovendien 25 jaar getrouwd en dan is een verre reis wel zo leuk.

Annet, die zonder een echte strategie te werk ging, trok het ene na het andere lage bedrag eruit, met prachtige biedingen van de bank tot gevolg. Bij het derde bod, à 199.000 euro, moest ze voor het eerst echt nadenken. ,,Thuis denk je: 150.000 euro, daar ben ik tevreden mee. Maar dan sta je hier...’’ Ze ging door - en dat loonde. Het volgende bod? 380.000 euro. Ze twijfelde, maar sloeg het geld af. Linda wist niet wat ze hoorde. ,,Dat meen je niet, Annet!’’

Ze is echt niet ondankbaar, benadrukte de vrouw, maar ze moest het proberen. Linda had het inmiddels niet meer. ,,Ik ga gillen hoor’’, zei ze onder meer. En: ,,Het is slecht voor je gezondheid dit.’’ De koffer met 5 miljoen euro was al die tijd in het spel gebleven, maar ineens trok Annet hem eruit. ,,Shiiiit’’, siste Linda. ,,Nu heb ik ook een hartslag van 200.’’

De Mol kalmeerde toen het volgende bedrag 5 euro bleek te zijn. Annet had genoeg gegokt en accepteerde het volgende bod, van 287.000 euro. In haar eigen koffer bleek 500.000 euro te zitten, maar Annet was tevreden. Volgens Linda zou het allebei niet genoeg zijn geweest.

,,Je was heel dapper’’, zei ze. ,,Jij had een soort moed die eigenlijk beloond had moeten worden met een miljoen.’’ Met bijna drie ton komt de feestelijke reis er sowieso. ,,Niemand kan zeggen dat je geen ballen had.’’

