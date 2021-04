Netflix betaalt 450 miljoen voor sequels Knives Out

Knives Out kwam uit in 2019 en was een enorm succes. De film van regisseur Rian Johnson gaat over de moord op schrijver Harlan Thrombey (Christopher Plummer), die een moeizame relatie had met zijn kinderen en kleinkinderen die daardoor allemaal verdachten zijn. Privédetective Benoit Blanc (Daniel Craig) duikt op de zaak. In de film zijn ook onder meer Chris Evans, Ana de Armas en Jamie Lee Curtis te zien.



Johnson en Craig keren terug voor de sequels, maar aangezien die over nieuwe moordzaken gaan is het onwaarschijnlijk dat de andere castleden van Knives Out een rol spelen in de vervolgfilms.