Netflix bevestigt film van hitserie Luther

Video Droomhuwe­lijk voor Gayle na bloedstol­len­de aflevering Miljoenen­jacht

13 september Het begon vanavond zo goed voor Gayle in een nieuwe aflevering van Miljoenenjacht op SBS6. De 38-jarige blondine uit Uithoorn won in de voorrondes van het geldspel al 38.000 euro, maar belandde toen ook nog eens in de finale. Hoewel Gayle keer op keer hoge bedragen wegspeelde, ging ze uiteindelijk toch met ruim anderhalve ton op zak naar huis. Dat had ze te danken aan de keuze om eerder in zee te gaan met de bank, want in haar eigen koffertje zat slechts een cent.