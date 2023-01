Netflix deelt nieuwe trailer You: niet langer de jager, maar de prooi

Voor het nieuwe seizoen verhuist de serie naar Europa. Zo was aan het einde van het vorige seizoen namelijk te zien hoe Joe zijn nieuwe ‘prooi’ Marienne achterna reisde naar Parijs. In de trailer is alvast te zien hoe Marienne en Joe elkaar tegen het lijf lopen. En die ontmoeting verloopt niet al te hartelijk.

Na zijn avonturen in Parijs reist Joe uiteindelijk af naar Londen, waar hij zich professor Jonathan Moore laat noemen. Hij gaat aan de slag als professor en vindt al snel een nieuwe obsessie: Kate. Joe probeert zich te mengen in de rijke vriendengroep van Kate. Maar intussen krijgt hij zelf te maken met een stalker. Een oude bekende die zijn echte identiteit kent.



De trailer bevestigt ook de geruchten: het nieuwe seizoen van You heeft een geheel andere lijn dan de voorgaande seizoenen. Want Joe is niet langer de jager, maar de prooi.