Netflix geeft Ginny & Georgia ondanks kritiek Taylor Swift toch tweede seizoen

De komedieserie over de 30-jarige Georgia en haar 15-jarige dochter Ginny staat sinds februari online. Volgens Netflix, dat net als vele andere streamingdiensten nauwelijks kijkcijfers bekendmaakt, hebben meer dan 52 miljoen huishoudens wereldwijd in ieder geval twee minuten van de serie gekeken in de eerste 28 dagen na de release.



In de laatste episode van het eerste seizoen van Ginny & Georgia zorgde een grap over het liefdesleven van Taylor Swift voor nogal wat ophef. Ginny (gespeeld door Antonia Gentry) sneert hierin naar haar moeder Georgina (Brianne Howey) als ze het over relaties hebben: ,,Waar maak jij je druk om? Jij verslijt mannen nog sneller dan Taylor Swift.”



Dat kwam de serie op veel kritiek van fans van de 31-jarige popster te staan, die uiteindelijk zelf ook reageerde. ‘Hey Ginny & Georgia, 2010 belt en wil zijn luie en zwaar seksistische grap terug. Wat als we zouden stoppen met het vernederen van hardwerkende vrouwen door dit soort horse shit grappig te noemen?’ schreef ze. Ook haalde ze uit naar Netflix, die haar concertdocu uitzond. ‘Na Miss Americana staat deze outfit niet goed bij je,’ stelde ze.



Netflix heeft nooit gereageerd op de kritiek van de zangeres en kondigt nu dus een nieuw seizoen aan. De tweede reeks zal bestaan uit tien afleveringen. Wanneer het seizoen verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.