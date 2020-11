Netflix komt in januari met derde seizoen van Sex Education

Opluchting voor GTST-fans: Ludo Sanders blijkt nog te leven

24 november De spanning werd door de makers van Goede Tijden, Slechte Tijden maandenlang opgebouwd. Het iconische soappersonage Ludo Sanders was na de val van een boot vermist en werd uiteindelijk zelfs doodverklaard in de serie. Maar in de aflevering die vandaag verscheen op Videoland, en die volgende week dinsdag op tv te zien is, blijkt dat hij tóch nog leeft.